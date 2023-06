CAMPIONATO UNDER 15 Serie A e B

Semifinale

Gara di Ritorno

EMPOLI: 1 Lastoria 2 Tavanti 3 Gori (64′ Verdone)4 Bagordo 5 Antonini 6 Barbieri 7 Busiello (74′ Magherini) 8 Baralla (74′ Sorbino) 9 Campaniello (74′ Checcacci) 10 Blini (64′ Verdone) 11 Zanaga

A disposizione: 12 Vannini 13 Battaglini 14 Guglielmino 15 Mainardi 16 Verdone 17 Magherini 18 Sorbino 19 Landi 20 Checcacci



Allenatore: Andrea FILIPPESCHI

COMO: 1 Manzi 2 Canneti (70’Serraglia) 3 Arioli 4 Pavan 5 Bergamini 6 Villa (75′ Bernasconi) 7 Licata (53′ Reffo) 8 Papaccioli (61′ Iacovello) 9 Piscitelli (53′ Mastriani) 10 Castelli (75′ Toledo) 11 Lebyad (61′ Anghileri)

A disposizione: 12 Della Cristina 14 Reffo 15 Toledo 16 Mastriani 17 Iacoviello 18 Bernasconi 19 Anghileri 20 Serraglia



Allenatore: Paolo VOLONTE’

Arbitro: Sig. Adrian LUPINSKI (Albano Laziale)

Assistenti: 1° Ass. Sig. Andrea PACIFICI (Arezzo) – 2° Ass. Sig. Davide TRANCHIDA (Pisa)



AMMONITI: 56′ Villa (C)

ESPULSI: Nessuno

GOL: 16′ Bergamini (C) – 24′ Blini (E) – 27′ rig. Bagordo (E) – 35′ Campaniello (E) – 65′ Campaniello (E) – 68′ Zanaga (E)

Un Empoli devastante schianta il Como nella Semifinale di ritorno e prenota il posto per la Finale di Categoria che si giocherà a Fermo sabato prossimo alle ore 20.00. L’avversario si conoscerà questo pomeriggio, al termine di Inter – Juventus (andata 2-2). Avvio di gara fiacco – teniamo presente il gran caldo, si giocava alle ore 11.30 – e Como in vantaggio alla prima azione utile. Gli azzurri non si scuotono più di tanto e in pochi minuti trovano il gol del pareggio e poi del doppio vantaggio. La ripresa è un monologo dell’Empoli che realizza altri due gol mancandone altri. La superiorità degli azzurri è stata impressionante. Poco da dire. La squadra ha le carte in regole per giocarsi la Finale a viso aperto contri chiunque. Non ci resta che aspettare sabato prossimo.

SINTESI DELLA GARA

1° Tempo

7′: Campaniello entra in area ma viene contrastato

10′: controllo palla Campaniennlo, allara a Zanaga, tentativo di dribblig per entrare in area non riuscito

11′: punizione lato corto di sinistra area Como, batte Bagordo, respinge la difesa lariana

12′: si affaccia il Como in area dell’Empoli, recupera ed intercetta la difesa

13′: Blini a Busiello sul dischetto ma il 7 azzurro non riesce nel controllo

16′: GOL DEL COMO

Azione in solitaria di Papaccioli che appena entrato nell’area azzurra appoggia a Bergamini che trova l’incrocio dei pali

23′: Busiello sulla destra, traversone rasoterra intercettato

24′:GGGGGGGOOOOLLLLLLLLLLLLL

Blini dal limite rasoterra che impatta sulla base del palo alla destra du Manzi, è lo stesso Blini che va alla ribattuta ed infila in rete

26′: azione in solitaria di Busiello che entra in area e subisce un sandwich da due giocatori avversari, è rigore

27′: GGGGGGGOOOLLLLLLLLLLLL

Sul dischetto va Bagordo che con un gran tiro infila il “sette” alla sinistra di Manzi

33′: traversone di Papaccioli per l testa di Lebyad che sfiora il palo

35′: GGGGGGGGOOOOOOOOLLLLL

Campaniello sulla sinistra, si beve mezza difesa del Como e sull’uscita di Manzi lo trafigge con un rasoterra

37′: ancora un traversone dalla destra di Papaccioli, davanti a Lastoria Piscitelli manca la deviazione

2° Tempo

5′: azione tutta in velocità e verticale Zanaga – Busiello – Blini, tiro finale di Campaniello, traversa

7′: Bagordo traversone per Blini, pallonetto di testa che bacia la parte superiore della traversa

10′: Campaniello vola sulla sinistra, traversone sul secondo palo dove arriva in corsa Bagordo che va scoordinato e spedisce fuori

12′: punizione dal limite, batte Busiello, alto

18′: azione in solitaria di Blici che non serve Campaniello completamente libero a sinistra e viene recuperato

20′: GGGGGOOOOOOOOOOOLLLLLLL

Calcio d’angolo battuto da Busiello, Campaniello di testa infila l’incrocio dei pali

23′: GGGGGGGOOOOOOOOLLLLLLL

Campaniello imbuca Busiello in piene area, viene atterrato, l’arbitro lascia proseguire per il vantaggio, palla sui piedi di Zanaga che con un diagonale infiila Manzi

25′: palla filtrante a Bagordo che con un diagonale impegna Manzi alla respinta

29′: Landi a Busiello sul secondo palo, tiro scoordinato e palla a lato

38′: azione in slalom di Verdone che si vede deviare il tiro all’ultimo secondo