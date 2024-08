Inizia oggi il terzultimo giorno di calciomercato. La lunga estate sta per finire e, almeno fino al prossimo gennaio, non parleremo più di trattative ma solo di campo. Andiamo a vedere ad oggi quella che è la situazione in casa azzurra, tra arrivi e partenze con la percentuale di realizzazione:

ENTRATE

Anjorn (c, Chelsea): 100% Tutto fatto per l’arrivo del britannico in casa azzurra. Nella giornata di oggi, mercoledi 28 agosto, arriverà l’annuncio ufficiale del club.

De Sciglio (d, Juventus): 90% Manca soltanto l’ultimo ok da parte del club bianconero per snellire all’Empoli lo stipendio. In casa Juve si cerca la miglior soluzione che potrebbe essere anche rappresentata da una buona uscita. De Sciglio è a scadenza e la formula potrebbe essere un definitivo.

Pellegri (a, Torino): 90% Rientra all’interno della maxi operazione con il Torino. Il giocatore ha già dato il suo consenso. Si attende che tutta la parte burocratica, corposa, venga depositata.

Sazanov (d, Torino): 90% Stesso identico discorso per quanto sopra.

Okereke (a, Cremonese): 50% L’Empoli lo vorrebbe e c’è una richiesta ufficiale alla Cremonese. Si potrebbe fare anche se arriva Pellegri. La decisione dei grigiorossi e del giocatore dovrebbe arrivare non oltre domani.

Brekalo (a, Fiorentina): 35% Empoli e Fiorentina ne parlano e gli azzurri metterebbero volentieri in rosa il croato. La Fiorentina però dovrebbe fare come la Juve con De Sciglio. Questo ad oggi è uno scoglio difficile da superare.

Vieira (c, Sampdoria): 30% La situazione è ancora aperta, soprattutto se si dovesse ragionare con la Samp di uno scambio.

USCITE

Walukiewicz: 90% Abbiamo già citato il contesto. Molto, molto vicino a firmare con il Toro ed all’Empoli arriveranno ben 5 milioni più 2 di bonus, più due prestiti.

Shpendi: 80% Carrarese in testa ma anche Spezia e qualche probabile sorpresa dell’ultimo minuto. Non dovrebbe però sorprendere la sua cessione in prestito.

Guarino: 80% Si attende che la Carrarese dia l’ok ed andrà in prestito li. Non ci attendiamo particolari sorprese, semmai potrebbe spuntare un altro club.

Haas: 70% La sensazione, forte, è che vada. Si parla della possibilità della Samp con, magari, uno scambio con Vieira.

Donati 70% : Andrà quasi certamente in prestito. Arezzo in pole, Ternana a ruota.

Chiorra 70%: Anche per lui si cerca un club, dovrebbe essere C, per farlo crescere.