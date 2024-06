Tra due giorni il calciomercato avrà il suo inizio ufficiale, e potranno essere depositati i nuovi contratti. Nulla vieta che già prima del 1 luglio ci possano essere degli accordi, situazione che però in casa azzurra non si è verificata con nessun nuovo calciatore. La situazione dell’Empoli è in parte anche frenata da tutto quello che c’è stato per via della guida tecnica. Situazione oggi risolta con D’Aversa ad essere, almeno “in pectore”, l’allenatore dell’Empoli. Di lavoro, come già detto, ce n’è da fare tanto.

Ad oggi ci sono una serie di nomi che sono al vaglio del club. Qualcuno in stato più avanzato, qualcun altro in un contesto più embrionale. Il nome di Sebastiano Esposito è quello più vicino. Di massima c’è già l’intesa con le parti, e l’attaccante arriverà in prestito con diritto di riscatto (cifra da capire ma non inferiore ai 6 milioni) dall’Inter. Restando sul reparto avanzato, il nome di Cheddira è di quelli che affascinano, ma non sarà facile. C’era un interesse per Piccoli ma ormai l’ex Empoli sembra destinato al Cagliari. Resta sempre di attenzione il nome di Marco Nasti del Milan. In questo reparto ci sarà da lavorare molto, con al momento nessun altro nome che trovi un riscontro veritiero.

Una posizione fondamentamele da coprire è quella della porta. L’ultimo nome di interesse è quello di Silvestri, in uscita dall’Udinese. Su di lui verrà fatta un tentativo la prossima settimana. Potrebbe rientrare nei giochi anche Berisha, ad oggi ai saluti, con poi il nome di Turati che resta di grande gradimento, ma il Sassuolo lo potrebbe trattenere. Gianluca Saro potrebbe rientrare nella squadra dei prossimi portieri. Andando avanti nello scacchiere, il nome di Zuccon (ex Cosenza, dell’Atalanta) resta di forte interesse come raccontato in anteprima da PE. L’Atalanta potrebbe essere aperta al prestito. Altra nostra esclusiva quella legata al nome di Mattia Viti. C’è da parlare con il Nizza, ed il discorso non sarà nè breve, nè facile, ma c’è voglia da entrambe le parti. Altro nome che stuzzica è quello di Cistana, e se l’operazione andasse in porto entro il 15 luglio, la si farebbe gratis. Anche quella di Cimino del Cosenza resta un opzione, specie se non si facesse niente per i nomi di cui sopra. Sul taccuino anche il nome del bulgaro, centrocampista, Filip Krastev.

C’è poi una sorta di mercato “interno”. Ci sono infatti tre nomi di giocatori che da lunedi non saranno più azzurri, giocatore che però piacciono anche per il futuro. Il primo ed il più fattibile è Bereszynski. Con la Samp di Accardi c’è già un discorso aperto. E poi ci sono i nomi di Zurkowski e Maleh. Difficile che possano arrivare entrambi, soprattutto se per entrambi ci fosse da pagare. Va da se però, e vale sia per il polacco che per il marocchino, che qui ci vuole un grande sforzo da parte dei proprietari dei cartellini, andando almeno a dimezzare quei 5 milioni che oggi ci vogliono sia per l’uno, che per l’altro. A questi nomi, e non è certo detto che tutti arrivino, se ne andranno ad aggiungere altri ancora non raccontati. Sarà una lunga estate.