Potrebbe essere a Cremona il futuro del rientrante Samuele Perisan. Il portiere friulano, classe 199, rientra dal prestito alla Samp. Purtroppo la parentesi blucerchiata non è certo stata fortunata per Samuele, e non tanto per i risultati sportivi della Samp, quanto per il fatto che si è infortunato subito al suo arrivo, per non recuperare mai. Con il primo di luglio, l’ex Pordenone, farà rientro ad Empoli, però difficilmente ci sarà permanenza.

Come detto si potrebbero aprire le porte della Cremonese, in serie A, proprio in relazione al possibile passaggio (come detto ieri, ed anche qui un ritorno) di Fulignati in azzurro. Le prossime giornate dovrebbero dirci di più, anche perché quella del portiere è una cosa che la società vorrebbe definire prima dell’inizio del ritiro.