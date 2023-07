Negli ultimi giorni non siamo tornati a parlare della situazione legata al terzino sinistro (posizione che almeno in un elemento manca), con il nome di Giuseppe Pezzella ad essere quello al centro delle attenzioni. Di fatto non c’è stato un dietrofront da parte della società azzurra, cosi come nemmeno un ripensamento da parte del giocatore o del Parma. Come riportato correttamente anche da alcuni dei siti specializzati in calciomercato, a creare una frenata sarebbe stata la diversa visione dei club sulla formula.

Se da una parte il Parma vorrebbe procedere con la cessione a titolo definitivo (si parla di circa 3 mln), l’Empoli vorrebbe rimandare la spesa a giugno prossimo se si dovesse concretizzare la salvezza. Quindi sarebbe un prestito con obbligo di riscatto quello che da Monteboro si preferirebbe. Una situazione – con poi in mezzo gli altri affari sia per Empoli che per Parma – che ha messo il tutto momentaneamente in standby anche se le parti si dicono fiduciose sull’esito finale.