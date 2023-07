E’ uscito oggi il Calendario 2023/24 del Campionato di Primavera 1. Inizio decisamente in salita per i ragazzi di Birindelli che esordiranno alla prima giornata (26 agosto) a Milano in casa Inter e poi, in sequenza, Roma (in casa), Juventus (a Torino) e Atalanta (in casa).

Rispetto alla passate edizioni anche il calendario della Primavera 1 è asimmetrico, sul modello della Serie A.

La regular season terminerà il 18 maggio 2024. Da definire date e sedi della Fase Finale. Di seguito le 34 gare degli azzurri:

1a giornata Inter-Empoli (26 agosto)

2a giornata Empoli-Roma (2 settembre)

3a giornata Juventus-Empoli (16 settembre)

4a giornata Empoli-Atalanta (23 settembre)

5a giornata Empoli-Frosinone (30 settembre)

6a giornata Hellas Verona-Empoli (7 ottobre)

7a giornata Empoli-Monza (21 ottobre)

8a giornata Lazio-Empoli (28 ottobre)

9a giornata Empoli-Milan (4 novembre)

10a giornata Fiorentina-Empoli (11 novembre)

11a giornata Empoli-Genoa (25 novembre)

12a giornata Cagliari-Empoli (2 dicembre)

13a giornata Lecce-Empoli (9 dicembre)

14a giornata Empoli-Sampdoria (16 dicembre)

15a giornata Torino-Empoli (23 dicembre)

16a giornata Empoli-Bologna (6 gennaio)

17a giornata Sassuolo-Empoli (13 gennaio)

18a giornata Empoli-Fiorentina (20 gennaio)

19a giornata Empoli-Juventus (27 gennaio)

20a giornata Genoa-Empoli (3 febbraio)

21a giornata Empoli-Inter (10 febbraio)

22a giornata Atalanta-Empoli (17 febbraio)

23a giornata Empoli-Lecce (24 febbraio)

24a giornata Monza-Empoli (2 marzo)

25a giornata Empoli-Cagliari (9 marzo)

26a giornata Bologna-Empoli (16 marzo)

27a giornata Empoli-Torino (30 marzo)

28a giornata Roma-Empoli (6 aprile)

29a giornata Milan-Empoli (13 aprile)

30a giornata Empoli-Hellas Verona (20 aprile)

31a giornata Frosinone-Empoli (27 aprile)

32a giornata Empoli-Sassuolo (4 maggio)

33a giornata Sampdoria-Empoli (11 maggio)

34a giornata Empoli-Lazio (18 maggio)

Calendario Campionato Primavera 1 TIM 2023 – 24