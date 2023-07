EMPOLI 8 CERTALDO 0

9′ Luperto, 20′ Piccoli Rig., 43′ Fazzini, 50′ Caputo, 65′ Ekong, 68′ Crociata, 85′ Caputo, 87′ Marianucci

A Petroio gli azzurri superano per 8-0 il Certaldo neo promosso in D. Una gara, a differenza di quella di settimana scorsa, nella quale mister Zanetti ha utilizzato due diverse formazioni per tempo, ambedue in campo con il 4-2-3-1; uniche eccezioni Walu e Stubljar che hanno giocato anche un quarto d’ora del secondo tempo. Rispetto alla partita con il Castelfiorentino si sono visti in campo Stojanovic, Ismajli, Caputo (in gol due volte) ed i due nuovi arrivati Ranocchia e Gyasi. Quest’ultimo, anche se non ancora ufficiale, ha giocato grazie ad un nullaosta. Squadra che sta bene dal punto di vista della condizione e che, anche se la spinta è volutamente limitata, fraseggia bene facendo vedere che il modulo è assimilato. Guardando alle individualità da dire che proprio Ranocchia è uno che oggi si è distinto bene, Gyasi invece ha palesato qualche difficoltà. Scatenato Fazzini che spazia a tutto campo, di contro un Baldanzi che anche in queste gare non convince totalmente messo più laterale. In generale però lodi a tutti, con i ragazzi più giovani che hanno voglia di mettersi in mostra. Ciò che però conta adesso è mettere benzina nelle gambe e riproporre con un opposizione vera quello che si fa in allenamento. La prossima amichevole si giocherà in Austria, presumibilmente mercoledi prossimo, con avversario ancora da definire.

EMPOLI 1T (4-2-3-1) : Stubljar; Renzi, Walukievicz Luperto, Cacace; Ignacchiti, Ranocchia; Baldanzi, Fazzini, Gyasi; Piccoli

EMPOLI 2T (4-2-3-1) : Stubljar (66′ Chiorra) ; Stojanovic, Ismajli, Walukiewicz (60′ Marianucci), Angori; Grassi, Haas; Ekong, Henderson, Crociata; Caputo

Allenatore: Paolo Zanetti

CERTALDO : Fontanelli, Batoni, Bardotti, Orsucci, Bianchi, Razzanelli, Delle Fave, Zanaj, Cesarano, Bouhamed, Ezzyani (54′ Gori Matteo)

A Disp: Romei, Carcione, Ezzyani Kapidani, Gori, Mazzuoli, Fogli, Furia, Aquino

Allenatore: Giacomo Pappalardo

ARBITRO: Sig. Ammannati di Firenze. Assistenti: Nesi/Bettazzi

LIVE MATCH

91′- Triplice fischio del direttore di gara, il secondo test finisce con un 8-0 per la squadra di Paolo Zanetti. Azzurri in gol con una doppietta di Caputo, poi sono andati a segno Luperto, Fazzini, Ekong, Crociata e Marianucci

90′- Ultime battute della partita, si attende solo il triplice fischio di Ammannati.

87′- GOL EMPOLI. Marianucci firma l’ottavo gol raccogliendo un pallone nel cuore dell’area, e poi con il destro supera il portiere avversario.

85′- GOL EMPOLI. Doppietta di Caputo, servito da Ekong il suo pallonetto supera Fontanelli firmando il 7-0.

84′- Ci prova Crociata da fuori, il suo tiro viene smorzato consentendo al portiere del Certaldo di compiere un facile intervento.

83′- Accelerazione di Ekong da posizione defilata, entra in area si presenta davanti a Fontanelli che gli sbarra la strada.

81′- Henderson ferma un’avversario con il fallo, punizione per il Certaldo nella propria metà campo.

79′- Crociata genera un nuovo angolo per l’Empoli. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina, destro di Grassi da dentro l’area alto sopra la traversa.

78′- Esterno di Henderson troppo lungo per Ekong, la fa sua Fontanelli.

77′- Sinistro di Angori bloccato da Fontanelli.

75′- Ultime battute di questo secondo test per gli azzurri.

73′- Cross di Stojanovic da destra, Ekong di testa respinge in tuffo Fontanelli.

70′- Cooling Break anche in questa ripresa.

68′- GOL EMPOLI. Tiro di Crociata respinto da un difensore del Certaldo che spiazza Fontanelli

66′- Esce Stubjar al suo posto Chiorra.

65′- GOL EMPOLI. Ekong firma il 5-0 servito da Caputo batte in uscita Fontanelli.

64′- Si procura un calcio piazzato il Certaldo nella metà campo azzurra.

63′- Destro da fuori del neo entrato Marianucci, blocca a terra Fontanelli.

62′- Percussione di Stojanovic, fermato poco prima dell’ingresso in area.

60′- Ennesimo tiro dalla bandierina per l’Empoli. Sugli sviluppi del corner, girata al volo di Ismajli bloccata da Fontanelli nei pressi della linea di porta.

58′- Prova ad alzare il pressing la formazione di Zanetti.

56′- Doppia occasione Empoli, su cross da destra di Stojanovic al centro dell’area Ekong colpisce il palo da pochi passi. Sul proseguo dell’azione ci prova Henderson, respinge la retroguardia ospite.

55′- Destro di Matteo Gori, respinge in tuffo Stubljar.

54′- Angori chiede e ottiene il triangolo con Caputo, il sinistro del numero 20 sul fondo.

52′- Si mantiene in attacco la squadra di Zanetti, facendo vedere buone trame in attacco.

50′- GOL EMPOLI- Caputo firma il 4-0 con un destro ad incrociare dal settore sinistro dell’area avversaria.

47′- Occasione per l’Empoli, Caputo servito in area prova il sinistro respinto da Fontanelli.

46′- Il Certaldo muove il primo pallone della ripresa. Paolo Zanetti schiera una formazione quasi completamente diversa rispetto a quella del primo tempo: rimasti in campo solo Stubljar in porta e Walukiewicz al centro della difesa.

2° Tempo

45′- Si va al riposo con gli azzurri in vantaggio per 3-0 sul Certaldo.

43′- GOL EMPOLI Coast to coast di Fazzini che si mette in proprio e batte con l’esterno destro Fontanelli

41′- Punizione per gli azzurri affidata a Baldanzi, palla scodellata in area per Luperto, la sua sponda non trova compagni.

39′- Gyasi si proietta in area, invece di tirare cerca un colpo di tacco per Baldanzi anticipato.

37′- Ranocchia pesca Baldanzi sul filo del fuorigioco, entra in area da sinistra, respinge in corner Bianchi.

36′- Traversone da destra di Batoni, controlla Stubijar.

34′- Si interrompe un’azione pericolosa del Certaldo, pescato in fuorigioco Ezzyani.

32′- Si procura il quinto angolo l’Empoli. Palla scodellata nel cuore dell’area, allontana la difesa del Certaldo.

31′- Combinazione Gyasi-Fazzini sulla sinistra, il passaggio di ritorno si perde direttamente oltre la linea di fondo.

29′- Dal piazzato susseguente il destro di Ranocchia si perde sopra la traversa.

28′- Punizione in favore dell’Empoli poco distante dal semicerchio dell’area.

26′- Su riprende a giocare con gli azzurri nella metà campo avversaria.

24′- In corso il Cooling break, giornata anche quest’oggi molto calda. Tempo per i calciatori per rifocillarsi

24′- Ci prova Piccoli da fuori, il suo destro sopra la traversa.

23′- Prova a sfondare a destra Renzi, si chiude la retroguardia ospite.

21′- Baldanzi dalla linea di fondo lascia partire un cross, respinge in angolo la retroguardia del Certaldo.

20- GOL EMPOLI- Freddo Piccoli dagli undici metri con un preciso destro.

19′- Rigore per l’Empoli, punito il fallo di Orsucci su Baldanzi.

18′- Cross di Cacace da sinistra, deviazione acrobatica di Piccoli con palla a lato alla sinistra di Fontanelli.

17′- Renzi genera una rimessa laterale per l’Empoli all’altezza della trequarti destra del Certaldo.

15′- Azione insistita degli azzurri sulla corsia di destra, non riesce la combinazione tra Fazzini e Baldanzi al limite dell’area del Certaldo.

14′- Si affaccia in avanti il Certaldo, il cross da sinistra di Bardotti attraversa l’area terminando la propria corsa sul fondo.

11′- Iniziativa di Fazzini sulla destra, entra in area il suo cross non trova nessun compagno per la deviazione vincente.

10′- Traversone da sinistra di Cacace, esce a vuoto Fontanelli ma non ne approfittano gli attaccanti azzurri. Libera la difesa ospite.

9′- Gol Empoli. Luperto stacca più alto di tutti raccogliendo nell’area piccola il corner calciato da Ranocchia.

8′- Baldanzi servito in area da posizione defilata, il suo sinistro respinto dal portiere del Certaldo.

7′- Occasione nitida per l’Empoli, Piccoli si presenta davanti a Fontanelli che respinge con il piede destro in angolo.

6′- Guadagna un calcio di punizione il Certaldo nei pressi della linea mediana del campo.

5′- Arriva per la truppa di Zanetti il primo angolo. Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina si libera Ranocchia, il suo sinistro viene ribattuto.

3′- Troppo profondo il suggerimento di Fazzini che intendeva servire Fazzini, la fa sua Fontanelli.

2′- Sinistro di Ranocchia dai 18 metri termina a lato alla destra di Fontanelli.

1′- Gli azzurri giocano il primo pallone di questo secondo test precampionato contro il Certaldo.

0′ – Previste oggi due formazioni distinte per frazione. Assenti alla gara Perisan per motivi familiari, per motivi fisici: Maldini, Marin, Ebuehi, Guarino.

1° Tempo