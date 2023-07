A confermalo è stato il direttore operativo, Gianmarco Lupi, durante la conferenza stampa per la partnership com Computer Gross. Entro i primi dieci giorni di agosto anche l’Empoli svelerà al mondo intero le sue nuove maglie da gara, quelle per la stagione sportiva 2023-24. L’Empoli, ma non è una novità e nemmeno una colpa, è rimasta tra le ultime dell’attuale serie A a non aver presentato ancora i nuovi kit. Come noto, anche per la prossima stagione, sarà Kappa lo sponsor tecnico.

Non aspettandoci nessuna novità sulle colorazioni di prima e seconda maglia, semmai eventuali grafiche ad hoc, c’è sempre molta curiosità per capire la colorazione della terza maglia. Ormai da anni la società alterna il nero ad un blu molto scuro, magari ci potrebbe essere il ritorno ad un chiaro, o comunque diverso, che non vediamo dalla stagione 16-17. In un momento storico in cui molti club tornano a sfoggiare gli stemmi storici, sarebbe davvero bello se su almeno una delle tre magli si tornasse a vedere unicamente la collegiata. A breve la curiosità sarà esaudita.