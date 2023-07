La società azzurra, che è già a buon punto nella costruzione della squadra che dovrà provare a fare la storia, è impegnata sul fronte avanzato. Si guarda infatti ad un altro paio di giocatori (Gyasi è già dentro e si aspetta solo l’ufficialità) per completare il reparto. La nuova idea, anche se poi proprio nuova non è, porta ad un giovane attaccante italo-albanese che lo scorso anno ha fatto molto bene in serie C. Parliamo del classe 2003 Stiven Shpendi del Cesena.

Trova conferma l’interesse da parte di Monteboro ed ieri ci sarebbe stato un colloqui tra i due direttori sportivi. La situazione non è semplicissima perchè i bianconeri vorrebbe almeno 2 milioni più bonus. Sul giocatore ci sarebbe forte il Palermo, ma anche il Sassuolo si sarebbe fatto sentire. Il ragazzo è un prodotto del vivaio romagnolo, già in Primavera aveva messo su di se gli occhi di tanti. Lo scorso anno, in serie C, ha segnato 12 gol in 31 partite. Si parla di un prospetto dal grande futuro ed in Albania è già diventato una piccola star. Vedremo se l’Empoli riuscirà ad affondare il colpo.