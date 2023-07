Prosegue il lavoro degli azzurri nel contesto di questi ritiro estivo 2023. Un ritiro condizionato dal gran caldo che sta stringendo tutta Italia. Il lavoro di mister Zanetti di questi ultimi giorni si incentra molto sulla ricerca della rapidità in fase di possesso. Pochi tocchi, cercando le giuste verticalizzazioni, per poter arrivare in zona offensiva e cercare il gol. Dal punto di vista tattico è il 4-2-3-1 a farla da padrone anche se la squadra a volte si dispone anche con un trequartista e due attaccanti. Squadra che, almeno a vederla dall’esterno, sta davvero bene dal punto di vista fisico con nessun giocatore in affanno nemmeno al termine delle due ore piene di lavoro.

La notizia di giornata è l’arrivo in gruppo di Daniel Maldini. L’ex Spezia era arrivato con un fastidio al flessore che sembra adesso essere rientrato, per lui il primo vero allenamento e chissà che stasera non lo si veda anche in campo. Prosegue invece il lavoro differenziato per Marin ed Ebuehi, due situazioni che devono soltanto essere gestite. Stasera l’Empoli giocherà la seconda amichevole stagionale, con il Certaldo, e vedremo anche i vari Caputo, Stojanovic, Ismajli, assenti alla prima uscita. Calcio d’inizio alle 18:30, live testuale qui su PE come ormai da quasi vent’anni.