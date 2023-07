Sta arrivando in dirittura d’arrivo la situazione legata alla sostituzione di Guglielmo Vicario. Ci vorrà ancora un po’ di pazienza – la speranza resta sempre la fine della settimana ma si potrebbe andare a quella nuova – ma ormai è tutto definito. Non c’è niente di nuovo rispetto al nome, Elia Caprile, ed all’iter che lo porterà a breve a vestire la maglia azzurra. Aggiorniamo soltanto la situazione visto che a breve si consumerà il primo step, necessario per poterlo poi vedere ad Empoli.

Il portiere veronese classe 2001 è appena rientrato dalle ferie, e tra oggi e domani si incontrerà con il Napoli per definire il suo passaggio ai campioni d’Italia. Si parla di un contratto di 4/5 anni con una cifra di circa 7 milioni che andrà al Bari ed un contratto raddoppiato per il giocatore. L’iter, come detto, potrebbe già chiudersi domani. A quel punto, senza altri giri, Caprile arriverebbe direttamente ad Empoli per sostenere le visite mediche e firmare il secondo contratto in pochi giorni, quello di prestito secco per una stagione. Ancora un po’ di pazienza ma Caprile sta arrivando!