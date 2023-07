Diversi nomi sul taccuino, diverse opzioni ma alla fine i tempi non larghissimi impongono delle valutazioni. In questa pare essere il nome di Giuseppe Pezzella quello più vicino a divenire il sostituto del partente Parisi. Assieme a Beruatto ed Augello, il classe ’97 del Parma è indubbiamente tra i profili che da giorni la società sta seguendo, con la sensazione però (pensiero soggettivo di chi scrive) che non sia la prima scelta nè di società, nè di allenatore.

A caricare la possibilità c’è anche un flash dei colleghi di Sky che, come già detto in passato, hanno ottimi ganci nei procuratori del vari calciatori. La situazione sembrerebbe quindi essere in discesa anche grazie all’intervento del procuratore che, guarda caso, è lo stesso di Parisi. Si dovrebbe lavorare sul titolo definitivo visto che Pezzella è in scadenza con il Parma e quindi, salvo un rinnovo con i crociati, il prestito diventa utopico. Vedremo se nelle prossime ore Pezzella andrà a divenire il secondo acquisto azzurro, sciogliendo uno dei due nodi principali (l’altro è il portiere) di questo inizio di mercato.