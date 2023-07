La notizia la riportiamo per come ci arriva, una notizia che se confermata avrebbe del clamoroso. Stando a questa, con fonte Sky che difficilmente le spara grosse per le medio-piccole, capitan Bandinelli sarebbe in uscita con destinazione Spezia. In questo si fa riferimento ad un possibile scambio; all’Empoli infatti potrebbe andare Emmanuel Gyasi per rimpolpare il nostro reparto offensivo. Al momento non siamo in condizione di poter verificare la notizia, cosa che faremo indubbiamente in giornata.

Da dire che il 4-2-3-1, fra tutti i componenti della rosa azzurra, è penalizzante proprio per Bandinelli che si dovrebbe adattare ad un qualcosa di non propriamente suo con il rischio di essere solo un’alternativa. Da qui il fondo di concretezza che può esserci per una possibile uscita che nessuno aveva avanzato. Resta sicuramente una qualcosa di clamoroso se dovesse andare verso la certificazione. Bandinelli aveva ereditato proprio lo scorso anno la fascia di capitano ed in azzurro vanta 110 presenze con 5 gol.

Cercheremo di avere più informazioni nelle prossime ore, andando poi ad approfondire anche il discorso inverso, ovvero la possibilità di Gyasi ad Empoli.