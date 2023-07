Lo abbiamo accennato nel pezzo precedente, incentrato sul possibile addio di Bandinelli. Emmanuel Gyasi, concretamente, potrebbe essere la contro pedina che farebbe il percorso inverso all’attuale capitano azzurro. La situazione sta trovando conferme, anche se per dovere di cronaca dobbiamo dire che siamo nella fase della valutazione. All’Empoli, ad oggi, mancano almeno due elementi che possano andare ad inserirsi nella batteria dei giocatori offensivi. Elementi che si possano ben collocare nei tre dietro la punta ma che possano poi anche giocare più avanti, in caso di necessità o di passaggio alle due punte effettive.

In questo Gyasi, nato a Palermo nel 1994, si va ben a collocare. Giocatore rapido, dotato di grande capacità di inserimento nello spazio e con una discreta visione della porta. Per lui parlano 108 partite disputate in serie A con 12 gol e sei assist. Nello scorso campionato è stato uno dei titolari dello Spezia giocando prevalentemente da seconda punta. In carriera Gyasi ha vestito le maglie di Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese e Sudtirol. Un pò come già detto per Bandinelli, visto che la situazione sembra viaggiare parallela, le prossime ore ci potrebbero raccontare di più.