Nuova amichevole per gli azzurri di mister Zanetti: sabato 5 agosto alle ore 15.30 all’Europa-Park Stadion la sfida contro i tedeschi del Friburgo, formazione guidata da Christian Streich che milita nella Bundesliga e che prenderà parte alla prossima edizione dell’Europa League.

Sapremo darvi informazioni a ridosso del match per gli eventuali accessi e la possibilità di seguire da casa la gara. Di fatto un test interessante per capire lo stato della squadra a pochi giorni dal debutto in Coppa Italia. Sarà curioso anche capire, a quella data, come sarà composto il gruppo a disposizione di Zanetti.