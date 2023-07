Una delle priorità dell’Empoli è sostituire Akpa Akpro e Cambiaghi, due dei calciatori che maggiormente si sono distinti la scorsa stagione e che sono tornati alle rispettive società di appartenenza per fine prestito. Servono quindi due elementi con caratteristiche diverse: uno, più fisico, che possa prendere il posto dell’ivoriano; un altro, più rapido e dinamico, che possa rilevare l’atalantino.

In questo momento la società azzurra sta facendo le proprie valutazioni in merito alle caratteristiche richieste. Un tassello è già arrivato ed è Daniel Maldini, che verrà utilizzato nelle cosiddette rotazioni e in più zone di campo. Ma chiaramente l’arrivo del figlio d’arte non può essere sufficiente. Detto di Okereke, che sembra non rientrare nei parametri, uno dei nomi più chiacchierati è quello di Szymon Zurkowski: il polacco è attaccatissimo alla maglia azzurra e tornerebbe a piedi, ma il cambio di modulo non lo aiuta. Essendo una mezzala pura, c’è il rischio che in quella zona di campo, sull’esterno, sia un pesce fuor d’acqua.

Negli ultimi giorni si è fatto il nome di Cancellieri: l’esterno della Lazio piace e sembra il sostituto naturale di Cambiaghi, ma può arrivare praticamente solo in prestito secco. Non è scontato che Lotito acconsenta. In alternativa sono stati valutati altri profili. Verde dello Spezia era stato nominato ma non sembra scaldare i cuori, Soulé della Juventus pare ormai sfumato visto che i bianconeri sono disposti a privarsene solo a titolo definitivo e per una cifra irraggiungibile per l’Empoli.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane, ma il mercato dei laterali d’attacco può accendersi da un momento all’altro.