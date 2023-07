Ormai il mood è monodirezionale: fare la storia! Con questo princinpio si sviluppa anche il claim che la società lancia per la campagna abbonamenti della prossima stagione. Il primo obiettivo, sperando davvero di centrare poi quello sportivo, sarà quello di provare a superare i 6513 dello scorso anno. La campagna abbonamenti prenderà il via alle ore 10.00 di mercoledì 12 luglio, con una prima fase dedicata agli abbonati alla stagione 2022/23 per poi proseguire con la vendita libera degli abbonamenti dal 26 luglio.

FASI DI VENDITA

ABBONATI STAGIONE 2022/23 – Dalle ore 10:00 di mercoledì 12 luglio fino alle ore 13:00 di sabato 22 luglio gli abbonati alla stagione calcistica 2022/23 potranno esercitare il diritto di prelazione. In questa fase è possibile confermare il posto scelto lo scorso anno oppure effettuare l’operazione cambio posto esclusivamente sui posti liberi non in prelazione. Sempre in questa fase, i vecchi abbonati in caso di acquisto di abbonamenti con formula «famiglia» possono già inserire eventuali nuovi abbonati, esclusivamente sui posti liberi non in prelazione. Finita la fase di prelazione, i vecchi abbonati manterranno comunque il prezzo garantito in prelazione fino al termine della campagna abbonamenti. Per sottoscrivere l’abbonamento è necessario presentarsi ai punti vendita con la Fidelity Card “Empoli Member” e con il tagliando segnaposto dello scorso anno. Gli abbonati alla scorsa stagione potranno inoltre acquistare direttamente online con carta di credito l’abbonamento, collegandosi al sito www.vivaticket.it, ricaricando la propria Fidelity “Empoli Member” e stampando direttamente da casa il tagliando pro-memoria. Online, in fase di prelazione, è unicamente possibile riconfermare solamente il posto dello scorso anno.

PRELAZIONE SPECIALE CAMBIO POSTO RISERVATA AGLI ABBONATI ALLA STAGIONE 2022/23 – Le giornate di lunedì 24 e martedì 25 luglio saranno riservate ai soli abbonati alla stagione calcistica 2022/23 che non hanno confermato il posto scelto lo scorso anno e desiderano cambiarlo. Ricordiamo che in questa fase non viene garantita la prelazione sul posto della stagione precedente. Sarà possibile esercitare la prelazione speciale solamente presso l’Empoli Store, l’Empoli Point o l’Unione Clubs Azzurri oppure collegandosi al sito web https://empolicalcio.vivaticket.it

VENDITA LIBERA – Dalle ore 10:00 di mercoledì 26 luglio, tutti i sostenitori potranno sottoscrivere l’abbonamento scegliendo il posto desiderato. Ricordiamo che la Fidelity Card “Empoli Member” è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo Castellani ed è quindi indispensabile esserne in possesso per sottoscrivere l’abbonamento.

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE

Gli abbonamenti alla stagione calcistica 2023/2024 dell’Empoli Football Club saranno emessi nella sola modalità digitale, associando il titolo direttamente alla carta di fidelizzazione “Empoli Member”, emessa senza la presenza della foto e con il termine di scadenza di 10 anni, così come previsto dalla determinazione n°20 del 8 maggio 2018; contestualmente verrà consegnato all’abbonato il tagliando promemoria (cd. Segnaposto) con l’indicazione del Settore, della Fila e del Posto acquistato. Trattandosi di contratto di fornitura di servizi relativi al tempo libero, di cui all’art. 59 comma 1 lett. n) del Codice del Consumo (d.lgs.206/2005 così come modificato dal d.lgs. 21/2014), ogni eventuale richiesta di annullamento del titolo acquistato deve essere presentata nella stessa giornata di acquisto, in quanto non è conferito agli acquirenti dell’Abbonamento il diritto di recesso di cui all’art.52 e seguenti del Codice del Consumo. Si raccomanda a questo proposito di verificare attentamente tutte le informazioni riportate sul tagliando “segnaposto” che viene rilasciato al momento della sottoscrizione. La sottoscrizione della carta di fidelizzazione e/o l’acquisto di ogni titolo di ingresso (abbonamenti/biglietti) comporta l’integrale accettazione delle disposizioni previste dal “Codice di comportamento del tifoso e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche”, nonché dal “Regolamento d’uso dello stadio Carlo Castellani di Empoli e norme Etiche” predisposti da Empoli Fc spa per i propri sostenitori, in conformità a quanto previsto dal nuovo art.12 c.10 del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, ed in attuazione al Protocollo di Intesa siglato il 4 agosto 2017. (consultabili sul sito web ufficiale www.empolifc.com ed affissi, per estratto, presso tutti i varchi di accesso dello stadio Carlo Castellani di Empoli, presso i centri sportivi ricollegabili all’Empoli Football Club spa e presso i punti vendita ufficiali dell’Empoli Fc). Con la sottoscrizione dell’abbonamento alla stagione calcistica 2023/24, il titolare dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare tutti i punti delle condizioni generali di vendita ed utilizzo del singolo abbonamento (consultabile sul sito web ufficiale www.empolifc.com sezione biglietteria). Ricordiamo che sono esclusi, temporaneamente, dal rilascio della Carta di fidelizzazione e/o da abbonamenti e biglietti di qualsiasi tipo (art.9.c.1-2 D.L. n°8 del 2007 verifica dei motivi ostativi per l’emissione di qualsiasi titolo di accesso) coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) e coloro che abbiano avuto condanne anche in primo grado per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 da legge 13 dicembre 1989, n.401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423.

PREZZI

POLTRONISSIMA

Intero Vecchio abbonato € 1350

Intero Nuovo abbonato € 2100

POLTRONA

Vecchio abbonato – Intero € 850; Ridotto € 500; Ridotto Under 14 € 200

Nuovo abbonato – Intero € 1300; Ridotto € 850; Ridotto Under 14 € 300

TRIBUNA INFERIORE

Fedelissimo € 360

Vecchio abbonato – Intero € 480; Ridotto € 340; Ridotto Under 14 € 120

Nuovo abbonato – Intero € 700; Ridotto € 500; Ridotto Under 14 € 170

MARATONA SUPERIORE CENTRALE

Vecchio abbonato – Intero € 420; Ridotto € 330; Ridotto Under 14 € 100

Nuovo abbonato – Intero € 520; Ridotto € 410; Ridotto Under 14 € 140

MARATONA SUPERIORE LATERALE

Vecchio abbonato – Intero € 330; Ridotto € 250; Ridotto Under 14 € 80

Nuovo abbonato – Intero € 410; Ridotto € 310; Ridotto Under 14 € 120

Famiglia – Intero € 340; Ridotto Under 14 € 270

La tariffa «Intero Famiglia» è valida per chi sottoscrive contemporaneamente un abbonamento Intero ed un abbonamento Under 14; la tariffa «Ridotto Famiglia» è valida per chi sottoscrive contemporaneamente un abbonamento Ridotto (Donne, Over 65, e diversamente abili con invalidità superiore al 75%; non è valido per gli Under 18) ed un abbonamento Under 14.

MARATONA INFERIORE

Vecchio abbonato – Intero € 190; Ridotto € 135

Nuovo abbonato – Intero € 240; Ridotto € 180

Famiglia – Intero € 250 (valida per chi sottoscrive contemporaneamente un abbonamento Intero ed un Abbonamento Under 14)

Unicamente in questo settore la tariffa «Ridotto» sarà valida solo ed esclusivamente per gli Under 21 (nati dopo il 20 agosto 2002)

ABBONAMENTI A TARIFFA “FEDELISSIMO” – Tariffa valida per il solo settore di Tribuna Inferiore e per chi si è abbonato nelle stagioni 2018/19-2019/20 e 2022/23. In questo caso è possibile esercitare la prelazione speciale solamente presso l’Empoli Store o l’Empoli Point o online collegandosi al sito web https://empolicalcio.vivaticket.it, esclusivamente per chi abbonato nella stagione scorsa.

ABBONAMENTI A TARIFFA “RIDOTTO” – L’abbonamento a prezzo ridotto è valido in tutti i settori, ad eccezione della Maratona Inferiore, per Donne, Over 65 (nati prima del 20 agosto 1958), Under 18 (nati dopo il 20 agosto 2005). In Maratona Inferiore la tariffa «Ridotto» sarà valida solo ed esclusivamente per gli Under 21 (nati dopo il 20 agosto 2002). Per i diversamente abili con invalidità superiore al 75% sarà attivo il prezzo ridotto per la Maratona Superiore Laterale.

ABBONAMENTI A TARIFFA SPECIALE “FAMIGLIA” – Questa tipologia di abbonamento è attiva per i soli settori di Maratona Superiore Laterale e Maratona Inferiore. Per usufruire di questa tariffa è necessario che almeno un adulto e un minore siano legati da un vincolo di parentela entro il 4° grado. Gli abbonamenti a tariffa speciale “Famiglia” sono incedibili in quanto vincolati ad una formula promozionale strettamente personale. Compilando e sottoscrivendo l’apposito modulo (disponibile qui), è possibile richiedere la tariffa speciale «Famiglia» solamente presso i punti vendita Empoli Store, Empoli Point e Unione Clubs Azzurri. Questo tipo di abbonamento prevede l’incedibilità del titolo ad altri utilizzatori in quanto vincolato a formule promozionali strettamente personali.

ABBONAMENTI A TARIFFA “UNDER 14” – L’abbonamento “Under 14”, valido per tutti i settori dello Stadio (escluso il settore di Poltronissima e di Maratona Inferiore), è riservato ai ragazzi/e nati dopo il 20/08/2009. Per sottoscrivere questo abbonamento è necessario che un parente (maggiorenne) entro il 4° grado sottoscriva contestualmente l’abbonamento nel posto accanto a quello dell’under 14. Anche in questo caso è necessario che uno dei genitori o chi ne esercita la potestà sottoscriva un apposito modulo dove si dichiara di dare il proprio consenso alla sottoscrizione dell’abbonamento, di assumersene la responsabilità. Per gli under 14 comunque, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n°41/07 Art.11 ter. saranno garantiti biglietti gratuiti per un numero di manifestazioni sportive non inferiori al 50% di quelle organizzate nell’anno.

RATEIZAZZIONE – Da questa stagione, per chi procederà all’acquisto online, sarà possibile rateizzare il pagamento dell’abbonamenti in 3 rate a costo zero attraverso il circuito PayPal.

TITOLARI DELLA LG.104/92 CON GRADO DI INVALIDITÀ DEL 100% – Empoli Football Club garantisce ai Titolari della Lg.104/92 con grado di invalidità del 100% sia Deambulanti che Non Deambulanti, ed ai propri accompagnatori, l’ingresso gratuito allo stadio fino ad esaurimento dei posti. Per termini e modalità si prega di contattare telefonicamente la sede dell’Empoli Football Club (telefono 0571-93471)

PUNTI VENDITA

Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento presso l’Empoli Store di Piazza della Vittoria, all’Empoli Point (situato allo Stadio Castellani), all’Unione Clubs Azzurri oppure online, collegandosi al sito www.vivaticket.it.

In fase di acquisto presso il portale gestito dalla società fornitrice del servizio di ticketing, potranno essere applicate delle commissioni di servizio a carico dell’acquirente.

Empoli Store (Piazza della Vittoria)

Da Mercoledì 12 fino a Venerdì 14 Luglio: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 (giovedì 13 lo Store sarà aperto anche dalle 21.30 alle 24)

Sabato 15 Luglio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Lunedì 17 Luglio: dalle ore 15:30 alle ore 19:30

Da Martedì 18 fino a Venerdì 21 Luglio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30 (martedì 18 e giovedì 20 lo Store sarà aperto anche dalle 21.30 alle 24)

Sabato 22 Luglio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Empoli Point (Stadio Carlo Castellani)

Mercoledì 12 Luglio: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 20:00

Giovedì 13 e Venerdì 14 Luglio: dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 15 Luglio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Da Lunedì 17 fino a Venerdì 21 Luglio: dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Sabato 22 Luglio: dalle ore 09:30 alle ore 13:00

Punto vendita speciale Vivaticket Unione Clubs Azzurri (Via della Maratona)

Da lunedì 11 a venerdì 22 luglio: dal lunedì al venerdì dalle ore 21:15 alle ore 23.30

FIDELITY CARD EMPOLI MEMBER – Per i titolari di abbonamento, la Fidelity Card “Empoli member” è l’unico supporto magnetico che abilita l’accesso allo Stadio Carlo Castellani. La Fidelity card “Empoli Member” è quindi indispensabile per sottoscrivere l’abbonamento. Il rilascio della nuova Card “Empoli member” è in tempo reale e può essere immediatamente utilizzata per la sottoscrizione dell’abbonamento. Per tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento, la Fidelity Card “Empoli Member” è gratuita e sarà consegnata al momento della sottoscrizione (modalità instant issuance). È possibile richiedere la Fidelity anche online, collegandosi all’indirizzo https://empoli.vivaticket.it/index.php? prendendo visione delle norme d’uso della Fidelity “Empoli Member”, ed inserendo i dati anagrafici e di residenza. Verrà emesso dalla procedura, tramite mail di conferma, un codice identificativo, in formato PDF, che consentirà di acquistare immediatamente un abbonamento. La Fidelity potrà essere ritirata allo stadio Carlo Castellani in tempi e modi che saranno successivamente comunicati. Al momento del ritiro della Fidelity sarà necessario presentare un documento di identità per verificarne la corrispondenza con i dati inseriti in fase di sottoscrizione. Il costo della Fidelity “Empoli Member”, sottoscritta con la modalità online, è di euro 5,00, comprese le commissioni di servizio, sia per chi sottoscriverà l’abbonamento che per chi non lo sottoscriverà. Oltre a garantire facilitazioni per l’acquisto dei titoli di accesso o per eventuali campagne promozionali, la Fidelity Card “Empoli Member”, proprio perché emessa nell’ambito di un progetto di fidelizzazione del tifoso, sarà la unica abilitata per l’acquisto di titoli di accesso per le gare a rischio o addirittura per l’ingresso, sempre per gare ad alto rischio, allo stadio Carlo Castellani. Si precisa che i profili di criticità e le eventuali restrizioni alla vendita o all’accesso allo stadio possono essere individuati e stabilite dagli Organi e dalle Autorità preposti all’ordine e alla sicurezza pubblica. Ricordiamo che sono esclusi, temporaneamente, dal rilascio della Carta di fidelizzazione e/o da abbonamenti e biglietti di qualsiasi tipo (art.9.c.1-2 D.L. n°8 del 2007 verifica dei motivi ostativi per l’emissione di qualsiasi titolo di accesso) coloro i quali sono sottoposti a misura di D.A.SPO. (Divieto di Accedere alle manifestazioni SPOrtive) e coloro che abbiano avuto condanne anche in primo grado per «reati da stadio» o che siano destinatari di provvedimenti di cui all’art.6 da legge 13 dicembre 1989, n.401 o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423.