Adesso più che mai l’Empoli ha la necessità di andare a prendere un terzino sinistro solido, che possa andare a rimpiazzare Parisi, giocandosi con Cacace la maglia da titolare. Un po’ come per il discorso del portiere, c’è una lista di giocatori che piacciono, con logicamente una scala di gradimento. In questa si va ad insierire anche l’esperto ventottenne, Tommaso Augello. Assieme ai nomi, già fatti, di Beruatto e Pezzella, sul terzino in uscita dalla Samp si andrà a fare un sondaggio.

Il giocatore piace, in particolar modo a mister Zanetti. Su di lui, come le cronache di mercato raccontano da giorni, ci sarebbe però la grande pressione del Cagliari e del suo allenatore, Ranieri. Nel capoluogo sardo c’è addirittura chi da già per fatta l’operazione. In realtà però così non è, e da Monteboro si sta cercando di capire se si possa aprire una finestra di dialogo. Anche in questo caso – anche se non c’è spasmodica frenesia – i tempi faranno la differenza, e se su Augello ci dovesse essere una positività più celere il tutto potrebbe farsi interessante.

Il giocatore, vedremo per quanto tempo, lo dobbiamo però andare a mettere nella virtuale casella degli obiettivi di mercato. Alla Samp da 2019, Augello ha vestito anche le maglie di Spezia e Giana Erminio. Il suo cartellino dovrebbe valere circa 2,5 mln di euro.