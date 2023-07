Questa potrebbe essere considerata una “non notizia”, ma visto che su queste pagine lo avevamo ipotizzato ed in molti ancora sperano in questa eventualità, ci piace poter chiare. Il nome di David Okereke, attaccante della Cremonese, non è tra quelli che l’Empoli sta seguendo e, di conseguenza, tra quelli che potremmo vedere nel corso di questo calciomercato.

La società azzurra sta vagliando altri profili per il reparto offensivo, dove all’appello mancano almeno due giocatori. Si guarda ad elemeni che possano collocarsi sia dietro la punta centrale ma che, di bisogno, possano anche essere l’ultimo terminale. Il mercato ci dovrà ancora raccontare tante cose ma, salvo sorprese che in relazione alle informazioni che abbiamo non ci aspettiamo, non quella di Okereke.