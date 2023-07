Se guardando la conferenza stampa di ieri vi siete chiesti chi fosse quel 2001 che fortemente vorrebbe venire ad Empoli, anche sotto il consiglio di Cambiaghi…il nome è quello di Elia Caprile. Da giorni ormai parliamo del sostituto di Guglielmo Vicario, con dei nomi precisi fatti ma, soprattutto, con una scala gerarchica che abbiamo sempre ben evidenziato. Ed in tempi non sospetti abbiamo detto che il nome in cima alla lista dei desideri è quello di Elia Caprile, guarda caso quel ragazzo che fortemente vorrebbe Empoli.

Logicamente, poi rispieghiamo il perchè, l’Empoli deve guardare anche ad altri profili. Anche su questo la chiarezza è estrema, con Cragno e Dragowski ad essere gli outsiders. La volontà però è quella di arrivare all’attuale portiere del Bari e di fatto, il disegno sul come è già scritto. Da qui la “lungaggine” dell’operazione e la necessità di un piano B. Niente che non abbiamo già detto. Caprile ha nel suo destino l’acquisizione a titolo definitivo da parte del Napoli, club che di fatto è gemello a quello pugliese. Soltanto nel momento in cui Caprile sarà un giocatore del Napoli si potrà procedere con quello che in sostanza va già bene a tutti, ovvero il passaggio in prestito all’Empoli.

La cosa che ancora desta incertezza è quella legata ai tempi. Nessuno ne vorrebbe perdere, per motivi diversi, ma tutti logici. Purtroppo l’attuale assetto societario del Napoli non aiuta però nella velocizzazione di alcuni dettagli, avendo poi i campani delle priorità più imminenti rispetto alla situazione Caprile. Non c’è una dead line, anche se la speranza (per non dover andare poi sui piani B che sono però non lasciati al caso) è quella che si possa portare Caprile ad Empoli entro 15 giorni. Monitoreremo con grande attenzione una delle situazioni più importanti per il mercato estivo azzurro.