Torniamo a parlare, dopo pochi giorni, di Filippo Ranocchia. Il centrocampista perugino pare essere sempre più vicino alla possibilità di vestire la maglia azzurra nella prossima stagione. Come noto, il classe 2001 rientra alla Juventus dopo che il Monza non ha esercitato il diritto di riscatto a favore che aveva. La cifra da sborsare era di dieci milioni. In questi giorni l’asse Empoli-Juventus è particolarmente caldo, con il nome di Parisi ad essere quello centrale.

Stando a quanto raccolto, i bianconeri sarebbero assolutamente propensi ad inserire Ranocchia nel discorso, presumibilmente sempre con la formula del prestito con un diritto di riscatto ritoccato. Stiamo parlando di un calciatore dotato di ottima visione di gioco, grande tecnica e ottimi tempi di inserimento. Giocatore nato come offensivo ma riadattato poi in veste di regista. E sarebbe per una delle due posizioni davanti alla difesa che il giocatore sarebbe valutato. Conoscedo però la sua duttilità.

Ci sono ovviamente ancora diverse cose da chiarificare, e difficilmente Ranocchia dovrebbe avere una situazione distaccata da altre. Se però con la Juve, come pare, il discorso dovesse andare avanti, quello di Ranocchia è un nome davvero papabile.