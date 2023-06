L’edizione 2023 del Golden Boy, premio di Tuttosport dedicato al miglior giocatore Under 21 di una squadra europea, ha preso il via oggi a Milano con la presentazione dell’elenco dei 100 candidati tra cui figura il nostro azzurro Tommaso Baldanzi. Una soddisfazione importante e meritata per quanto fatto vedere in questa stagione, la sua prima in Serie A. Oltre a Tommaso sono presenti anche gli italiani Scalvini, Gnonto e Miretti. Lo scorso anno trionfò il centrocampista del Barcellona Gavi mentre Miretti vinse il Best Italian Golden Boy.

Alla fine della presentazione ha parlato Federico Pastorello, procuratore tra i tanti proprio di Tommaso Baldanzi.

“C’è tanta soddisfazione, è un premio alla stagione che ha fatto, ai sacrifici e alla maturità che ha dimostrato. Ringrazio anche la famiglia perché lo ha aiutato nel modo giusto senza essere mai ingombrante, e anche l’Empoli perché secondo me è la prima società in Italia nel dare le possibilità ai giovani italiani. Non abbiamo particolare fretta, ha da poco rinnovato, ha solo 19 anni e il fatto di rimanere un ulteriore anno a Empoli per consolidarsi può essere anche un’opportunità da prendere in considerazione. Poi è ovvio che le attenzioni del mercato fanno piacere, ma nella gestione di un ragazzo così bisogna stare attenti a non commettere errori per troppa fretta. Dobbiamo scegliere eventualmente lo step giusto e il progetto giusto, sarà determinante l’aspetto tattico per le eventuali squadre che si interesseranno”.

Per Baldanzi dunque possibile una sinergia con una big, per poi restare un altro anno a Empoli?

“Queste cose ultimamente si vedono sempre meno, perché le possibilità finanziarie dei grandi club non sono più quelle di una volta. E considerando che il trasferimento di Baldanzi non sarà cheap, credo che difficilmente possa essere attuata questa strategia”.

Il nome di Tommaso Baldanzi sarà uno di quei nomi che saranno più chiacchierati in questo calciomercato ma la speranza di tutti i tifosi azzurri è che possa restare anche nella prossima stagione con la maglia dell’Empoli per inseguire il record delle tre salvezze consecutive, impresa finora mai riuscita a questo club.