Indubbiamente è stato uno dei calciatori più sorprendenti dell’anno. Akpa Akpro è arrivato in punta di piedi, tra lo scetticismo generale, ma ha saputo cogliere al volo la sua occasione. Pian piano è riuscito a convincere Zanetti, ma soprattutto se stesso, delle sue qualità. Qualità che gli hanno permesso di diventare un punto fermo degli azzurri nel girone di ritorno.

Essendo il suo un prestito secco, Akpa Akpro farà ritorno alla Lazio il 30 giugno. Ma stando a quanto arriva dalla Capitale, difficilmente vestirà la maglia biancoceleste. Sarri ne ha valutato il reale utilizzo e sembra che abbia deciso di non puntare su di lui. Ecco così che si aprono le porte per una cessione. L’Empoli è alla finestra, non disdegnerebbe riaverlo con sé, ma le buone prestazioni hanno destato l’interesse di alcuni club di Ligue 1. Non è un mistero che Akpa Akpro voglia tornare, prima o poi, nella sua Tolosa, ma tra il dire e il fare c’è di mezzo un mercato che può riservare qualche sorpresa. Per ora la riconferma di Akpa in azzurro è in salita, ma se il centrocampista ivoriano si convincesse, la società sarebbe pronta ad affrontare l’argomento con la Lazio.