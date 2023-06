Sembra riaprirsi la possibilità di trasferirsi all’Inter per Guglielmo Vicario. Tutto ruota inevitabilmente intorno alla situazione di Onana. Come già scritto, sembra che il puzzle fosse ad incastro perfetto con il camerunense al Chelsea e Vicario in nerazzurro. I blues però hanno deciso di andare avanti con Kepa e quindi discorso chiuso e situazione – come scritto in precedente articolo – in salita.

Invece adesso sembra che Onana possa ancora partire, nonostante Simone Inzaghi abbia fatto capire che gradirebbe andare avanti con lui. Sembra infatti che ci possa essere il Manchester United e nei prossimi giorni l’Inter si aspetta un’offerta concreta dai reds. I meneghini hanno le idee chiare su chi volere in caso di cessione, ed il nome è ovviamente quello di Vicario. Per far si che non ci possano essere problemi in questo frangente, l’Inter avrebbe “bloccato” il portierone friulano, con l’Empoli già disponibile a procedere alla cessione.

Non dovrebbe essere roba che vada ad occupare molto tempo. Il ruolo del portiere è importante ed unico, ed ogni club ha voglia di iniziare la stagione con quello che poi sarà il titolare; discorso che vale per l’Inter e per l’Empoli. La possibilità che Vicario vada all’Inter è sempre stata quella più alta, ed adesso c’è una nuova e fattiva possibilità.