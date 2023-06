Nella sostanza niente di totalmente nuovo. Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa, la guida tecnica per la stagione 2023/24 sarebbe stata con certezza ancora quella di Paolo Zanetti. Una novità però di massima c’è, perchè per Zanetti è arrivato anche il prolungamento di contratto.

A renderlo noto è direttamente Monteboro, attraverso un comunicato ufficiale. Zanetti aveva un contratto in scandenza nel giugno del 2024 con opzione di rinnovo (salvezza) per l’anno successivo. Di fatto si è prorogato tutto di un anno, con adesso la scandenza al 2025 con scadenza nel 2026. La speranza è che si possa aprire un grande ciclo.

Queste le parole del tecnico, rilasciate direttamente al sito ufficiale:

Ringrazio la Famiglia Corsi e il Direttore per l’ennesima dimostrazione di fiducia nei miei confronti. Com’è normale che sia, ci siamo confrontati per programmare la nuova stagione e nel farlo ho trovato grande unità d’intenti tra le parti, voglia di fare bene e di proseguire il lavoro iniziato un anno fa. Sappiamo quanto sia difficile il campionato di Serie A ma allo stesso tempo è altamente stimolante provare a confermarsi. Abbiamo ben chiaro il nostro obiettivo, vogliamo provare a fare un’impresa mai riuscita all’Empoli, sono fortemente motivato e darò tutto per raggiungere la terza salvezza consecutiva e regalare nuove gioie ai nostri tifosi

A queste parole si aggiungono anche quelle del direttore sportivo, Accardi:

La conferma di Zanetti è stata fortemente voluta da tutta la società. Ho visto in lui lo stesso entusiasmo e la stessa voglia della prima volta, di ripetere il campionato passato con la consapevolezza delle difficoltà che potrebbero presentarsi ma anche tantissima convinzione nei nostri mezzi. Abbiamo un appuntamento con la storia e sono convinto che Zanetti sia la persona giusta per guidare la squadra verso l’obiettivo

Ultime quelle del Presidente Corsi:

Mister Zanetti sarà ancora il nostro allenatore La volontà è sempre stata quella di proseguire insieme visto il grandissimo lavoro svolto e da lì ripartire. Abbiamo programmato la nuova stagione e definito le strategie per affrontare un campionato che sarà ancor più difficile di quelli passati. Da parte di Paolo ho visto grande entusiasmo nel voler continuare con l’Empoli e di confermarsi alla guida della nostra squadra; insieme siamo pronti per questa stagione, con l’obiettivo di portare a casa una nuova, storica, salvezza