Uno degli argomenti che dovranno essere valutati e gestiti, nel corso della prossima sessione di mercato, è relativo ad Elia Caprile. Sappiamo bene come sono andate le cose e come oggi, ad ormai almeno un mese dal completo recupero del portiere veronese, l’Empoli stia andando avanti con Berisha. Il fatto poi che Caprile sia un prestito secco non va ad agevolare le cose per il giovane portiere che, nel corso della scorsa estate, si era sicuramente immaginato un percorso diverso in maglia azzurra. La sensazione è che Caprile possa essere in uscita, restare ad Empoli potrebbe rappresentare un “perdita di tempo” per un ragazzo comunque in rampa di lancio.

In questa vicenda c’è poi anche il parere ed il volere del Napoli, proprietario del cartellino del ragazzo. I partenopei avevano un disegno ben preciso, far crescere in questa stagione di A Caprile e poi valutarlo per affidargli la porta nella prossima stagione. In relazione a questo, anche se difficilmente per Caprile si potrà parlare di Napoli già dal prossimo anno, i campioni d’Italia vorrebbero che il classe 2001 ricominciasse a giocare.

Su di lui ci sono gli occhi attenti di alcune squadre di B, con il “suo” Bari a far carte false per riabbracciarlo. Potrebbero però esserci anche delle situazioni all’estero che sono al vaglio, mentre in serie A si starebbe iniziando a far sentire il Cagliari alla ricerca di un estremo difensore di maggiore affidabilità. Situazione tutta da monitorare