Il centrocampista azzurro, Alessandro Renzi, passa all’Arezzo a titolo definitivo con la possibilità di una clausola di recompra da parte della società azzurra valida fino al 2026.

Questo il comunicato della società amaranto:

L’Arezzo è lieta di annunciare l’acquisto a titolo definitivo di Alessandro Renzi dall’Empoli. L’accordo prevede anche una clausola di recompra in favore del club della famiglia Corsi, valida fino al 2026.

Il giocatore, dotato di grande tecnica e versatilità, prosegue così la sua avventura con la maglia dell’Arezzo, dopo aver disputato 21 partite in prestito la scorsa stagione tra Serie C, Coppa Italia e Play Off.

Per il classe 2004, originario di Montevarchi, è pronto un contratto di 4 anni.