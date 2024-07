Samuele Angori, un po’ come successo anche la scorsa estate, è tra i ragazzi che maggiormente si sta mettendo in mostra nel corso di questo ritiro precampionato. Senza ovviamente voler mancare di rispetto a nessuno, l’ex Pontedera sta facendo vedere cose molto interessanti, sia in allenamento, sia nelle partite amichevoli. Giocatore prezioso anche da un punto di vista strategico dato che Liberato Cacace, con il quale condivide la posizione in campo, è arrivato soltanto adesso in gruppo.

Però, proprio come lo scorso anno, per il classe 2003 ci potrebbe essere all’orizzonte un nuovo prestito. Si tratterebbe di un upgrade, visto che su si lui con insistenza c’è il Pisa di Pippo Inzaghi. Pisa significherebbe serie B, dunque una categoria avanti rispetto a quella in cui ha militato lo scorso anno. L’Empoli crede nel ragazzo, ma questa è una di quelle situazione in cui l’essere in serie A si trasforma in una sorta di boomerang. Non sarà una cosa immediata, e da capire quello che succederà intorno al già citato Cacace (non è certa la sua permanenza), ma la sensazione della direzione è importante.