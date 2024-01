Potrebbe essere agli sgoccioli il mai decollato rapporto tra l’Empoli e Mattia Destro. L’attaccante marchigiano è appetito da alcune squadre di serie B, con Samp e Reggiana ad essere la più motivate nel cercarlo. Le condizioni fisiche del giocatore potrebbero fare la differenza, ed essere (lato Empoli) la difficoltà maggiore; se però queste dovessero essere ritenute accettabili, la sensazione è che si possa essere in discesa per una chiusura anticipata del rapporto. Ricordiamo che Destro, dopo la fine naturale del contratto dello scorso anno, è tornato in azzurro quest’anno tra la stupore generale.

Se l’Empoli volesse e dovesse poi fare un movimento in entrata, nel corso di questa sessione di mercato, va da se che almeno una casella dovrà essere liberata. Quella di Destro sembra essere la più consona da questo punto di vista, anche perché la società al momento non sembra aperta a valutare un prestito per Shpendi. Da aggiungere che anche il Lecco ha fatto un sondaggio per il giocatore.

La settimana prossima potrebbe essere quella della decisione, quella dove si capirà la gestione del giocatore.