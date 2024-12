Il Natale si colora di azzurro: Liberato Cacace, Lorenzo Colombo, Mattia De Sciglio, Liam Henderson e Devis Vasquez hanno visitato il reparto di Pediatria e il reparto di Ostetricia dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, consegnando pandori e doni azzurri ai piccoli pazienti del reparto e alle loro famiglie.

Un appuntamento ormai consueto per i gli azzurri, da sempre promotori di iniziative per regalare un sorriso a chi vive queste festività natalizie in maniera, purtroppo, meno fortunata.

fonte: empolifc.com