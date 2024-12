Ci si avvicina alla sessione invernale del calciomercato e le prime indiscrezioni e voci iniziano a uscire. Con il grave infortunio di Pellegri, l’Empoli quasi sicuramente tornerà sul mercato in cerca di un attaccante. Da capire ancora la strategia, se cercare un giovane oppure un profilo più esperto. Secondo quando riportato dal portale Tuttomercatoweb, la dirigenza azzurra sarebbe sulle tracce di Viktor Djukanovic, classe 2004 di proprietà dell’Hammarby, società svedese, ma in prestito in questa stagione allo Standard Liegi. La sua valutazione, su Transfermarkt, è di oltre 4 milioni di euro e magari si potrebbe parlarne sulla base di un prestito.

Il giocatore non sta trovando molto spazio e quindi starebbe valutando la possibilità di un trasferimento. Non manca la concorrenza visto che negli ultimi anni sono state molte le squadre sulle sue tracce, tra le quali anche Sassuolo e Lazio.

Vedremo nelle prossime settimane se potranno esserci sviluppi su questo profilo o se sarà una delle tante voci del calciomercato.