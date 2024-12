Saranno soltanto due i giocatori che salteranno la 16° giornata per squalifica. A entrambi il Giudice Sportivo ha comminato un turno di stop. I giocatori sono Castellanos della Lazio che salterà la gara con l’Inter e il centrocampista azzurro Liam Henderson che non prenderà parte quindi alla prossima gara con il Torino. Il giocatore era diffidato ed è stato ammonito domenica nel corso della gara con il Verona.

Un’assenza pesante per gli azzurri in un reparto in continua emergenza visto che a oggi i sicuri disponibili sono Anjorin, Maleh e Belardinelli con Grassi ancora in dubbio.

In diffida per l’Empoli rimane Liberato Cacace.