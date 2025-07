L’Empoli è ormai vicino a chiudere l’operazione che porterà in azzurro Rares Ilie, trequartista rumeno che nella seconda parte della scorsa stagione ha vestito la maglia del Catanzaro. Come anticipato su queste pagine tre giorni fa, il club di Monteboro, con un vero e proprio blitz, si sarebbe assicurato le prestazioni del classe 2003 di proprietà del Nizza. Già nel precedente aggiornamento vi avevamo raccontato di come la trattativa fosse ben avviata; adesso possiamo dire che si è arrivati ai dettagli finali. La formula dell’accordo dovrebbe ricalcare quella utilizzata dal Catanzaro la scorsa estate: un prestito con diritto di riscatto, fissato a 3 milioni di euro. Ricordiamo che il Nizza aveva acquistato Ilie nel 2022 dal Rapid Bucarest per una cifra vicina ai 5 milioni.

Nel possibile 3-4-2-1 che il tecnico Guido Pagliuca adotterà nella nuova stagione, Ilie troverebbe spazio in una delle due posizioni sulla trequarti, zona del campo in cui può esprimere al meglio le sue qualità tecniche e di visione.

La giornata di oggi, o al massimo quella di domani, potrebbe portare alla definizione ufficiale dell’operazione. Non è da escludere, salvo sorprese, che Ilie possa essere presente già al primo allenamento stagionale previsto per mercoledì 9 luglio.