Il mercato dell’Empoli sembra, in queste ore, focalizzato in maniera decisa sulla costruzione del reparto difensivo. Dopo i nomi circolati nella giornata di ieri — con Marco Curto ormai vicino al ritorno — spunta un nuovo profilo che sta attirando l’attenzione della dirigenza azzurra: si tratta di Brando Moruzzi, difensore classe 2004 di proprietà della Juventus. Nato a Firenze e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Sangiovannese, Moruzzi ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Pescara, dove si è messo in evidenza sotto la guida di Silvio Baldini. Con la maglia biancazzurra ha collezionato una stagione da protagonista, ricoprendo stabilmente un ruolo da titolare sia in campionato che nei playoff, culminati con la promozione in Serie B ai danni della Ternana.

Mancino naturale, Moruzzi si distingue per la buona qualità tecnica: è abile nel gioco palla a terra, sicuro in fase di impostazione e capace di verticalizzare con precisione e semplicità. Le sue doti emergono in particolare sotto pressione, dove dimostra padronanza del pallone e lucidità nell’uscita dal basso. Un giocatore moderno, maturo e affidabile, come confermato anche dallo stesso Baldini, che lo ha spesso elogiato pubblicamente per professionalità e concentrazione. L’Empoli è in trattativa con la Juventus, che ha da poco riaccolto il calciatore al termine del prestito a Pescara. Nel sistema di gioco di Guido Pagliuca, Moruzzi potrebbe collocarsi nella posizione occupata la scorsa stagione da Mattia Viti, rappresentando un’opzione giovane ma già rodata per la retroguardia azzurra.

Nelle prossime giornate si capirà se questa pista potrà concretizzarsi, ma l’interesse è reale e la trattativa è avviata.