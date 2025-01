Il mercato dell’Empoli, nonostante in attacco serva inserire qualcuno, è ancora fermo. Come scritto anche ieri la pista Shomurodov è quella che pare essere sempre di maggior interesse, si guarda però anche da altre parti ed in questo caso alla nostra serie B. Più precisamente ci sarebbe una sorta di sondaggio verso Nicholas Bonfanti del Pisa. Classe 2002, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, Bonfanti è a Pisa dal gennaio del 2024. Quattordici presenze e quattro gol in stagione fin qui con i nerazzurri.

Su Bonfanti c’è però concorrenza, in serie A il Venezia pare abbia già presentato un’offerta, in serie B il Bari sarebbe fortemente interessato. Ovviamente, come detto, al momento questa è un’idea, non si registrano infatti contatti diretti tra le due società. Bonfanti è giocatore che si è sempre contraddistinto per il sacrificio ed il pressing, caratteristiche che piacciono a D’Aversa. Da evidenziare però che non ha presenze in serie A. Da Pisa confermano il possibile interesse, vedremo se qualcosa si muoverà o meno in questa direzione.