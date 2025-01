Volge quasi al termine la settimana che porta alla prossima gara di campionato, quella che si giocherà domenica sera a San Siro contro l’Inter. Una gara alla quale l’Empoli non ci arriva onestamente bene, vuoi per gli ultimi risultati, vuoi per una situazione deficitaria a livello rosa tra infortuni ed un mercato silente. Stavolta davvero, e nessuno si arrabbi, non c’è proprio niente da perdere ma tutto da guadagnare. A livello tattico si andrà avanti con il 3-4-2-1 o 5-2 a seconda di come si svilupperà il gioco.

La formazione però non è totalmente scontata, a partire dal capire chi giocherà in porta: si torna a Vasquez o gerarchie sovvertite? Un dubbio c’è anche in mezzo dove si potrebbe preferire la fisicità di Henderson al dinamismo di Maleh. Cacace resta sempre l’indiziato numero uno per andare ad affiancarsi ad Esposito, dietro a Colombo, ma sarà da capire la gestione Fazzini. In gruppo rientra Marianucci che ha smaltito l’influenza e Zurkowski migliora ulteriormente. Ricordiamo che al già lungo elenco di indisponibili si aggiunge il nome di Anjorin.