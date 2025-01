Vi riportiamo dal portale Clebs una nota del Comitato per Serravalle dopo l’incontro con il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi sul tema Stadio.

Il Comitato per Serravalle si dichiara soddisfatto dell’incontro avvenuto nella mattina di giovedì 16 gennaio 2025 con il sindaco Alessio Mantellassi in merito alle proposte e alle richieste che l’amministrazione avanzerà all’Empoli Fc per la proposta di ristrutturazione dello stadio Castellani. Il nostro Comitato era presente assieme all’altro comitato nato sulla questione stadio. Abbiamo apprezzato che l’amministrazione abbia messo dei punti fermi su alcune questioni che riteniamo essere fondamentali per la vita del quartiere e dei residenti.

Nello specifico, il “no” dell’amministrazione all’albergo nello spazio del sussidiario, prevedendo invece un’area a verde a uso anche del mercato; le tante infrastrutture per la viabilità (le rotatorie su via Guido Monaco e su via delle Olimpiadi, la manutenzione del ponte di via Bisarnella, la sistemazione del parcheggio di Serravalle) e l’ammodernamento del Palaramini, tutto a carico dell’Empoli Fc; la gestione economica con il contributo di un canone annuo dell’Empoli e l’annullamento dell’esenzione per gli spazi commerciali delle tasse comunali. Inoltre la riduzione dei 23 negozi di vicinato, convertendo la superficie commerciale in servizi e direzionale. Queste proposte erano inserite nei nostri punti portati all’attenzione del Sindaco Alessio Mantellassi durante il nostro incontro di ottobre e sono state accolte in toto.

Riteniamo ancora una volta importante ribadire che il nostro comunicato si batte per la riduzione dell’altezza dello stadio, per mitigare l’impatto ambientale della costruzione della nuova struttura evitando il rischio di greenwashing, per ridurre la durata della concessione, mantenendo l’equilibrio economico-finanziario anche in caso di sconvolgimento finanziario o vendita della società stessa. Anche queste misure compensative dovranno trovare spazio nella discussione all’interno della Conferenza dei Servizi. Siamo felici del fatto che note, memorie e contributi da parte delle associazioni potranno essere presentate in arricchimento al dibattito in Conferenza.

Come da impegno del sindaco, accogliamo con favore la possibilità di produrre in conferenza dei servizi, il nostro documento, perchè sia attentamente valutato anche dalle strutture tecniche preposte alle analisi ed alla dichiarazione di pubblica utilità di tutti gli interventi relativi al nuovo stadio.