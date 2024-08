Si torna a guarda alle posizioni più avanzate, dove ci si attende un altro inserimento (capendo poi se ci saranno delle uscite), e spunta l’interesse verso il croato della Fiorentina, classe 1998, Josip Brekalo. L’interesse azzurro trova ampie conferme anche negli ambienti viola, con la sottolineatura nel fatto che il giocatore è in uscita. Ovviamente la Fiorentina vorrebbe cedere il giocatore, monetizzando l’affare. Potrebbe però essere valutato anche un prestito con diritto. Brekalo è in scadenza nel 2026 con i gigliati.

Brekalo è una seconda punta e, guardando all’assetto azzurro, potrebbe trovare posto nei due dietro la prima punta. Ma puà giocare anche più avanti. Negli ultimi sei mesi ha giocato in patria, nell’Hajduk, segnado due gol soltanto ma fornendo molti assist. Nei primi sei mesi della passata stagione aveva vestito la maglia viola, con un inizio da titolare per poi andare scomparendo. Parliamo di un giocatore che ha 50 presenze in serie A con 8 gol. Per lui 35 presenze e 4 gol con la maglia della nazionale croata.

Capiremo nei prossimi giorni se ci sarà o meno una intensificazione dei dialoghi.