Nella città delle Due Torri si respira un’aria diversa quest’anno. Il Bologna, reduce da una stagione esaltante, si appresta a vivere un’esperienza storica con la partecipazione alla Champions League. Per affrontare al meglio l’impegnativa stagione che verrà, la società rossoblù sembra decisa a puntellare ulteriormente la rosa, e uno dei nomi che circola nelle ultime ore è quello di Jacopo Fazzini, giovane talento dell’Empoli.

Il nome di Fazzini, centrocampista classe 2003, non è nuovo nelle chiacchiere di mercato. Il giovane azzurro aveva già attirato l’attenzione di club prestigiosi come Napoli e Lazio all’inizio dell’estate, ma col passare del tempo le voci sembravano essersi affievolite, lasciando l’impressione che l’Empoli fosse riuscito a trattenere il suo gioiello. Tuttavia, le ultime eccellenti prestazioni del numero 10 empolese hanno riacceso i riflettori su di lui, spingendo nuove squadre a valutare un possibile affondo. La necessità di rinforzare la zona offensiva del Bologna è diventata ancora più evidente dopo l’infortunio di Nicolò Cambiaghi. L’ex Empoli, trasferitosi in Emilia per dare qualità e freschezza alla mediana rossoblù, ha subito un infortunio che ne complica i piani di recupero a breve termine. È proprio in questo contesto che l’idea Fazzini sarebbe nata sotto la Torre degli Asinelli. Non si tratta ancora di una trattativa concreta, ma di un pensiero che sta iniziando a prendere forma nei corridoi di Casteldebole, e che potrebbe trasformarsi in un vero e proprio obiettivo di mercato.

L’Empoli, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di svendere il proprio talento. Il club toscano ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro. Una cifra significativa per un giovane di grande prospettiva, ma che riflette la consapevolezza della dirigenza empolese riguardo al potenziale di Fazzini. Il ragazzo ha mostrato qualità da top player in erba, con una visione di gioco e una maturità tattica che lo rendono uno dei prospetti più interessanti del panorama italiano. Vedremo se per il Bologna resteranno voci e ci sarà un offondo.