Anche lo Spezia si starebbe interessando a Stiven Shpendi. Il giovane attaccante albanese dovrebbe andare a giocare in prestito, in B, entro la fine del calciomercato estivo. Su Shpendi, da tempo ci sarebbero le avances della Carrarese, ma per adesso non si è fatto niente anche per una non totale convinzione del ragazzo. Per quanto riguarda la situazione contrattuale di Shpendi non ci sono problemi, detto che si potrà lavorare soltanto con un prestito secco. A fine stagione l’Empoli dovrà poi ottemperare al suo obbligo con il Cesena.

Con lo Spezia c’è già stato un discorso di mercato, con Zurkowski tornato ad Empoli e Degli Innocenti a Spezia. Stando a quanto raccolto, la destinazione spezzina potrebbe essere di maggior gradimento per il giocatore, visto anche il fatto che Esposito (quello dello Spezia) sembra essere in uscita. La settimana prossima, negli ultimi giorni di mercato, verrà presa la decisione.