Akpa-Chukwu ha firmato. Il belga arriva dal Bari in prestito con diritto di riscatto. Ai pugliesi andranno 70mila euro più 30mila di bonus per il prestito e 850mila per il riscatto, mentre il giocatore firmerà un contratto di tre anni più uno in caso di riscatto.

Come già detto, il ragazzo dovrebbe essere inizialmente destinato alla Primavera per seguire il percorso fatto da Nabian. Tra l’altro, proprio con le uscite di Nabian e Corona, a mister Birindelli serviva una punta di grande qualità.