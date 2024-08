La Roma è tornata ieri a lavoro a Trigoria. Stando a quanto ci raccontano i nostri colleghi capitolini, si è mosso con il gruppo La Feè che potrebbe essere seriamente titolare contro l’Empoli. Ad ieri c’era anche Dybala ma quello dovrebbe essere stato il suo ultimo allenamento. Non ci sono defezioni particolari e non ci sono squalificati in casa giallorossa. De Rossi dovrebbe affidarsi al 4-3-3, non dovrebbe partire dall’inizio il grande ex, Baldanzi. Il tridente offensivo dovrebbe essere composto da Soulé, Dovbyk, Zalewski. Da capire la gestione di Abraham. La potenziale squadra titolare si dovrebbe poi completare con Svilar tra i pali, una difesa con Celik, Mancini, Ndicka eAngelino. In mezzo Paredes, Le Feè e Pellegrini.