Al momento, salvo eventuali novità, il parco attaccanti ufficiale dell’Empoli vede la presenza dei soli Caputo e Shpendi. Due giocatori di sicuro apprezzamento, ma sui quali certo non si può costruire intorno una squadra. Va da se che quello offensivo è un reparto totalmente da rifondare. E’ ancora presto per tutto, con sempre i famosi nodi Ds ed allenatore da sciogliere. Arriva però notizia di un gradimento verso uno degli attaccanti più prolifici della passata serie B: Giuseppe Sibilli.

Il giocatore, non di primo pelo essendo un classe 1996, potrebbe essere pronto per fare il salto nella massima categoria. Giocatore che può svariare sul tutto il fronte offensivo, bravo nei dribbling e sufficientemente cinico sotto porta. Il profilo è tra quelli attenzionati. Sibilli è reduce dalla non semplice stagione del Bari, e dal Bari potrebbe anche essere riscattato per un milione di euro. Il cartellino è del Pisa. Potrebbe essere, anche in termini economici ed indipendentemente dal venditore, una situazione interessante.

Capiremo però tra qualche settimana se l’interesse resterà su carta o potrà avere un affondo.