Pietro Accardi è al passo d’addio – si attendono soltanto gli sviluppi ufficiali – e come logica conseguenza ci si inizia ad interrogare su chi possa essere il suo successore. Già nel corso degli scorsi mesi qualche nome era uscito, con un apprezzamento in particola per quel Bravo che però ha rinnovato con il Sud Tirol. Adesso arriva un rumors che porta a Roberto Gemmi, attuale direttore sportivo del Cosenza.

Ex Pisa ed ex Brescia, Gemmi negli ultimi anni ha consolidato la squadra cosentina in serie B, facendo (come dicono da quelle parti) un vero miracolo sportivo. Napoletano, classe 1975, ha un passato da calciatore sia nella Pistoiese che nel Montevarchi. Su Gemmi ci sarebbe però anche il Bari, che dopo l’addio a Polito si sarebbe direzionato subito verso questo profilo. Se davvero l’Empoli volesse puntare su di lui per il dopo Accardi, pensiamo che le sirene della serie A possano far maggiore leva.

Anche qui adesso è d’obbligo un pò di pazienza, le prossime giornate ci diranno qualcosa in più su questa situazione.