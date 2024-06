Torniamo a scrivere della situazione legata a Pietro Accardi dopo non molte ore rispetto al pezzo di stamane. In queste ore ci sarebbero stati importanti movimenti con Accardi che avrebbe fatto capire di voler accettare la proposta blucerchiata e lasciare Empoli. A ribadire questo anche i sempre attenti colleghi di Sky Sport. Sembra essere arrivato quindi al capolinea il rapporto tra Pietro Accardi, arrivato più di dieci anni fa come calciatore, e la squadra che lo ha fatto crescere da dirigente.

Ovviamente ancora niente di ufficiale ed a Monteboro le bocche restano cucite. Però, tutto porta in quella direzione. La sensazione che questo potesse essere l’ultimo giro di giostra la si è avuta più volte nella seconda parte di stagione. Accardi, dovesse arrivare davvero la chiusa, lascia l’Empoli in serie A e con il record delle tre salvezze consecutive. Dovessero esserci ulteriori aggiornamenti nel corso di questa giornata, andremo ad implementare questo stesso pezzo.

AGGIORNAMENTO ORE 16:00

Come già scritto mancano ancora le ufficialità, possiamo però dare per certo che il rapporto tra Pietro Accardi e l’Empoli è terminato. Per il dirigente si apriranno le porte della Samp mentre a Monteboro si dovrà decidere con grande intelligenza a chi affidare la successione. Nei prossimo giorni – non molti – andranno sistemandosi le ultime cose ed arriveranno da parte dei club i comunicati. A quel punto vi riporteremo anche le parole di Pietro.