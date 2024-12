Si avvicina il mercato di gennaio e le prime idee stanno iniziando a venire fuori. L’Empoli guarda per adesso alla difesa dove ci sono alcune assenze e dove un po’ di esperienza può sempre tornare utile. Il nome d’interesse, stando a quanto riporta Sky Sport, sarebbe quello di Filippo Terracciano, classe 2003. Terracciano sarebbe in uscita dal Milan e l’Empoli sembra aver mosso i primi fili per poter arrivare al prestito del giocatore nella prossima sessione di mercato.

Terracciano è un giocatore duttile, terzino sinistro ma adattabile anche in mezzo al campo. Si è distinto in carriera anche per gli ottimi inserimenti in fase offensiva e per essere bravo in pressione. Al momento è ovviamente da considerare come un’idea, il giocatore però piace e non è da escludere che con l’apertura del mercato se ne possa parlare.

In carriera ha vestito le maglie di Verona (dove è cresciuto) e del Milan.