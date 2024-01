L’Empoli sta definendo in queste ore il passaggio in azzurro di un giovane difensore centrale georgiano, classe 2004. Si tratta precisamente di Saba Goglichidze, elemento che attualmente milita nel Torpedo Kutaisi. Il ragazzo è nel giro della nazionale Under 21 del suo paese. Da capire bene se il ragazzo arriva per mettersi a disposizione di Birindelli o di Andreazzoli. Vero che in prima squadra, soprattutto con un Guarino al momento out, in mezzo alla difesa siamo corti.

Capiremo meglio questo aspetto quando il giocatore verrà ufficializzato. L’operazione è in discesa e potrebbe chiudere già nella giornata di domani. Da capire anche quella che sarà la formula con cui Goglichidze arriverà. Con grande onestà dobbiamo dire che di Saba non sappiamo molto, la speranza è che ci abbia visto bene chi lo ha scelto.