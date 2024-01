Squadra in campo per preparare la difficilissima partita in programma domenica (si gioca alle 12:30) contro il Milan al Castellani. Gara sulla carta al limite del proibitivo, manca però un bel risultato in casa e magari il 2024 potrebbe regalare in apertura una gioia inaspettata. In casa di sconfitta l’Empoli chiuderà il girone di andata in una delle ultime tre posizioni della classifica. La seduta odierna è stata prevalentemente tattica e si è sviluppata con il 4-3-1-2 come assetto tattico.

Il nodo cruciale per la composizione della formazione è, indubbiamente, in difesa a sinistra. Andreazzoli dovrà fare a meno sia dello squalificato Cacace che degli infortunati Bastoni e Pezzella. Di fatto non ci sono altri elementi che, in maniera più naturale, possano ricoprire quel ruolo. Nella giornata odierni si sono alternati sia Luperto che Ismajli, la sensazione è che quindi la scelta possa ricadere su uno dei due co Walukiewicz in mezzo. Non sono da escludere però sorprese. In avanti ci si attende il ritorno da titolare di Baldanzi che dovrebbe mettersi dietro a Caputo e Cambiaghi. Non sono ancora al meglio le condizioni di Fazzini ma si spera nel suo recupero. Ballottaggio Kovalenko-Marin sulla mezzala destra.