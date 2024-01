Stando a quanto arriva dai siti specializzati, ma confermatoci anche da alcuni colleghi locali, la Salernitana avrebbe messo Filippo Ranocchia nel proprio mirino. Il centrocampista, attualmente in prestito agli azzurri via Juventus, sarebbe uno degli obiettivi di gennaio per la squadra campana. Stando alle voci in circolazione, la Salernitana avrebbe fatto un primo sondaggio vero la Juventus e verso l’entourage del giocatore, facendo leva sullo scarso impiego in azzurro. Ovviamente l’Empoli, che non sembra aver ricevuto nessuna richiesta, ha ampia voce in capitolo sull’eventuale faccenda.

Sempre fermo restando l’imprevedibilità del mercato, e strategie a noi al momento sconosciute, resta difficile pensare ad un operazione del genere. In primis per via di un discorso concorrenziale verso una squadra che lotta per lo stesso obiettivo degli azzurri, ma non da meno anche il fatto che l’Empoli ha stima del ragazzo ed è uno dei due registi della squadra. Una sua partenza, andando anche oltre la possibile destinazione, significherebbe dover metter mano al mercato in una posizione non semplice da gestire. Per adesso la prendiamo così, riportandola.

Vedremo poi se il discorso morirà qui o avrà una proseguo.