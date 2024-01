Sarà il Sig. La Penna di Roma l’arbitro che dirigerà il prossimo match degli azzurri, quello in programma domenica contro il Milan.

Quella che verrà sarà l’ottava direzione stagione in serie A per il fischietto capitolino che però, quest’anno non ha mai trovato l’Empoli. Ha invece già diretto due volte il Milan. L’ultimo incrocio tra gli azzurri e La Penna risale al maggio dello scorso anno, quando in casa battemmo 3-1 il Bologna. In totale sono dodici gli incroci tra l’arbitro romani e l’Empoli, il bilancio per gli azzurri è di 6 vittorie e 6 sconfitte; manca il segno X. Sette i precedenti con il Milan, in questo caso il bilancio rossonero è di 3 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Il Bari è la squadra più diretta da La Penna. L’ultima gara arbitrata è stata Fiorentina-Torino 1-0. Al VAR ci sarà Irrati di Pistoia.

Vediamo tutte le designazioni di giornata:

BOLOGNA – GENOA Venerdì 05/01 h. 20.45

COLOMBO

CARBONE – GIALLATINI

IV: TREMOLADA

VAR: ABBATTISTA

AVAR: DI BELLO

INTER – H. VERONA Sabato 06/01 h.12.30

PICCININI

ROSSI L. – CIPRESSA

IV: GUALTIERI

VAR: NASCA

AVAR: DI VUOLO

FROSINONE – MONZA Sabato 06/01 h.15.00

FERRIERI CAPUTI

ROSSI C. – AFFATATO

IV: MARINELLI

VAR: MAGGIONI

AVAR: PATERNA

LECCE – CAGLIARI Sabato 06/01 h.18.00

MASSA

MELI – ALASSIO

IV: BARONI

VAR: SERRA

AVAR: DI BELLO

SASSUOLO – FIORENTINA Sabato 06/01 h.20.45

ABISSO

MASTRODONATO – CAVALLINA

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO

EMPOLI – MILAN h. 12.30

LA PENNA

DEL GIOVANE – CECCON

IV: GIUA

VAR: IRRATI

AVAR: MIELE

TORINO – NAPOLI h. 15.00

MARIANI

PAGLIARDINI – D’ASCANIO

IV: BONACINA

VAR: CHIFFI

AVAR: MUTO

UDINESE – LAZIO h. 15.00

SACCHI

MASSARA – CORTESE

IV: MONALDI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MERAVIGLIA

SALERNITANA – JUVENTUS h. 18.00

GUIDA

IMPERIALE – BRESMES

IV: DI MARCO

VAR: VALERI

AVAR: DIONISI

ROMA – ATALANTA h. 20.45

AURELIANO

COSTANZO – PALERMO

IV: DOVERI

VAR: DI PAOLO

AVAR: LONGO S.